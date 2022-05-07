Burak Kızılhan: 'Haklılığımız kanıtlanmış oldu'

Fenerbahçe Kulübünün yüksek divan kurulu toplantısında konuşan kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, "Kumpasta rolü olan FETÖ üyesi polislerin haklarında mahkumiyet kararına karşı itiraz başvurusu reddedildi. Böylece ilk günden bugüne, 'haklıyız kazanacağız' dediğimiz kumpas karşısındaki haklılığımız bir kez daha kanıtlanmış oldu." dedi.



Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Kızılhan, yeni dönemde de bir arada olduklarını belirterek, "9 Nisan'da yüksek divan kurulu olağanüstü seçimli genel kurulunu gerçekleştirdik. Çetin geçen yarış sonucu Uğur Dündar başkanlığa seçildi. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Adaylığını koyan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlığına değer katmak için uğraşan tüm değerli büyüklerimize, kulübümüz adına teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.



"Vefa Küçük, hiç şüphesiz ki Fenerbahçe için yaptıklarıyla tarihe geçmiştir"



Fenerbahçe Kulübünün derin bir insan kaynağına sahip olduğunu ve herkesin Fenerbahçe için sorumluluk almak isteğini gösterdiğini aktaran Kızılhan, "Bu noktada Vefa Küçük'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Vefa başkan adil yaklaşımıyla herkesin büyük saygı duyduğu bir başkan oldu. Kulübümüze yaptığı katkılarla camianın sevgi ve saygısını kazanmıştı. Her daim divanı aklı selim temsil eden bir kişi oldu. Vefa Küçük, hiç şüphesiz ki Fenerbahçe için yaptıklarıyla tarihe geçmiştir. Her daim kişiliği ve başkanlığıyla anılacaktır. Kendisine kulübümüz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Kızılhan, "futbolda şike davası"nda Yargıtay'ın beraat kararını onadığını hatırlatarak, "Kumpası kabul edemeyen ve kumpasta rolü olan FETÖ üyesi polislerin haklarında mahkumiyet kararına karşı itiraz başvurusu reddedildi. Böylece ilk günden bugüne, 'haklıyız kazanacağız' dediğimiz kumpas karşısındaki haklılığımız bir kez daha kanıtlanmış oldu." ifadelerini kullandı.



Bu arada Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, konsolide sonu denetim kurulu raporları ve borç rakamlarının, 28 Mayıs veya 4 Haziran'da gerçekleştirilecek mali genel kurulda açıklanacağını söyledi.





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