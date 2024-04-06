Burak Kızılhan'dan Galatasaray'a cevap!

"Dünden itibaren Galatasaraylı bir taraftarın ve kızının yaşadığı bir olayın haberlerini takip ediyoruz. Yaşananlar için üzgünüz, geçmiş olsun diyoruz. Ancak bu konuyu Fenerbahçe ile bağdaştıran mesnetsizliğe ve tüm yazılanlara karşı hukuki süreçleri başlatacağız. Kimse kimseyi haksız sebepsiz yere suçlayamaz." ifadelerini kullandı.



ERAY YAZGAN'IN AÇIKLAMASI



Eray Yazgan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dün akşam bir üyemiz 14 yaşındaki kızıyla birlikte Galatasaray Kadın Voleybol Takımımızın maçının çıkışında yaklaşık 40 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştır.



Ufacık kıza vuracak kadar alçaklaşan bu eşkıyalar, kardeşlerimizin ellerindeki pankartları da gasp etmişlerdir. Tesadüfen oradan bir trafik polisi geçmiyor olsa belki de bugün geri dönülemez sonuçlardan bahsediyor olacaktık.



Kulübümüz bu yağmacıların, azmettiricilerinin ve onları provoke eden kişilerin peşini hukuki yoldan asla bırakmayacaktır.



Başkanımız itidâl vurgusu yaparken tam olarak da bu ve benzeri muhtemel olaylardan endişesini dile getirmiştir. Ancak eş zamanlı olarak dün akşam bir yayında da takip ettiğimiz taasubun vücut bulmuş hali Uğur Dündar ve benzeri bağnaz, provakatör sözde yöneticiler olayları bu noktaya getirmek için çaba göstermektedir.



Bu sinsi ve başarı için her yolu mübah sayan anlayışla mücadele etmeye devam edeceğiz. Siz ne yaparsanız yapın ülkeye ektiğiniz nefret tohumlarını teker teker söküp atacağız. Beslendiğiniz nefret dilini Türk sporundan sileceğiz."

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Galatasaray Kadın Voleybol maçının ardından bir üyelerinin saldırıya uğradığını açıkladı. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, ise olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Kızılhan paylaşımında;