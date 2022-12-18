X

Burak Kızılhan: "5 yıldızlı forma siparişlerini verdik"

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, gelecek sene için 5 yıldızlı forma siparişlerini verildiğini açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Burak Kızılhan: '5 yıldızlı forma siparişlerini verdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2022 13:24
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında gelecek sene için 5 yıldızlı forma siparişlerini verildiğini ifade etti.

Kızılhan, "Futbol şubesiyle alakalı tüm arma kullanımlarımızı 5 yıldızlı armamızla güncelledik. Bayraklar, antetli kağıtlar, mail imzalarımız, stadyum yönlendirme tabelalarına kadar değişiklikler yapıldı. Kurumsal kimlik çalışmamızı 3 faza ayırdık. Şu ana kadar 2 faz tamamlandı. Başkanımızın da daha önceden açıkladığı gibi, 2023-24 sezonundaki formalarımız da 5 yıldızlı olacak. Bütün dünyada satılacak formalarımız 5 yıldızlı olacak. Bu sezon formalarımızda kullanamıyor oluşumuzun sebebi, forma siparişlerinin çok önceden hatta 1,5 sene önceden verilmiş olmasıdır" ifadelerini kullandı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ