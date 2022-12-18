Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında gelecek sene için 5 yıldızlı forma siparişlerini verildiğini ifade etti.



Kızılhan, "Futbol şubesiyle alakalı tüm arma kullanımlarımızı 5 yıldızlı armamızla güncelledik. Bayraklar, antetli kağıtlar, mail imzalarımız, stadyum yönlendirme tabelalarına kadar değişiklikler yapıldı. Kurumsal kimlik çalışmamızı 3 faza ayırdık. Şu ana kadar 2 faz tamamlandı. Başkanımızın da daha önceden açıkladığı gibi, 2023-24 sezonundaki formalarımız da 5 yıldızlı olacak. Bütün dünyada satılacak formalarımız 5 yıldızlı olacak. Bu sezon formalarımızda kullanamıyor oluşumuzun sebebi, forma siparişlerinin çok önceden hatta 1,5 sene önceden verilmiş olmasıdır" ifadelerini kullandı.