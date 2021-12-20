Burak Kapacak'tan dikkat çeken beğeni!

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Burak Kapacak, sosyal medyada dikkat çeken bir hamleye imza attı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Burak Kapacak'tan dikkat çeken beğeni!
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20 Aralık 2021 23:37
Fenebahçe'nin sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı ancak şu ana kadar süre bulamayan Burak Kapacak'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

Sarı-lacivertli futbolcu, takımının, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdığı paylaşımı beğendi.

Genç futbolcunun, Portekizli teknik adam nedeniyle Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı iddia edilmişti.

Öte yandan, Burak Kapacak'ın beğendiği paylaşımı, çok sayıda sarı-lacivertli taraftar da beğendi.


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