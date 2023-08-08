Burak Kapacak Samsunspor yolcusu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe'de forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak için girişimlere başladı.

, Fotoğraf; AA
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Burak Kapacak Samsunspor yolcusu!
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08 Ağustos 2023 11:15
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor transfer harekatına devam ediyor.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe forması giyen Burak Kapacak'ı kiralamak için görüşmelerine başladı.

Geçtiğimiz sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren 23 yaşındaki oyuncu 16 maçta 1 gol 2 asist kaydetmişti.

Sağ ve sol kanat dışında sağ bek olarak da oynayan Burak Kapacak, 2021 yazında 1.35 milyon euro'ya Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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