Burak Kapacak Samsunspor yolcusu!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor transfer harekatına devam ediyor.
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe forması giyen Burak Kapacak'ı kiralamak için görüşmelerine başladı.
Geçtiğimiz sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren 23 yaşındaki oyuncu 16 maçta 1 gol 2 asist kaydetmişti.
Sağ ve sol kanat dışında sağ bek olarak da oynayan Burak Kapacak, 2021 yazında 1.35 milyon euro'ya Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe forması giyen Burak Kapacak'ı kiralamak için görüşmelerine başladı.
Geçtiğimiz sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren 23 yaşındaki oyuncu 16 maçta 1 gol 2 asist kaydetmişti.
Sağ ve sol kanat dışında sağ bek olarak da oynayan Burak Kapacak, 2021 yazında 1.35 milyon euro'ya Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.