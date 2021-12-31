Burak Kapacak, Fenerbahçe'yi ikiye böldü

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Burak Kapacak'ın performansı, taraftarlar arasında bölünmeye neden oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Burak Kapacak, Fenerbahçe'yi ikiye böldü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2021 13:22
Fenerbahçe'ye transfer olduktan 5 ay sonra ilk maçına çıkan Burak Kapacak, taraftarı ikiye böldü...

Kupada Afyonspor karşısında 45 dakika sahada kalan genç futbolcu, bireysel oyunu ile dikkat çekerken, buluştuğu topların çoğunu olumlu kullanamamıştı.

Kapacak için sosyal medyada bir kesim, "Pereira haklıymış. Nerede duracağını, ne zaman hücuma çıkıp, ne zaman savunma yapacağını bilmiyor" eleştirisinde bulundu.

Bazı taraftarlar ise, "Aylar sonra oynadı. Şans verilirse milli takıma kadar yolu açık" diyerek destek verdi.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.