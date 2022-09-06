Burak Kapacak, Fatih Karagümrük yolcusu

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Burak Kapacak için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com
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Burak Kapacak, Fatih Karagümrük yolcusu
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06 Eylül 2022 17:42
Fenerbahçe'de bu sezon resmi maçlarda süre alamayan Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e gitmeye hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı İstanbul ekibi, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'ye, geçen sezon Bursaspor'dan transfer edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli forma altında 7 maça çıktı.

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