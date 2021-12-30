Burak Kapacak beklentileri karşılayamadı

Fenerbahçe'de sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Burak Kapacak Afyonspor maçında bekleneni veremedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Kapacak beklentileri karşılayamadı
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29 Aralık 2021 23:59
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Burak Kapacak, ilk maçında beklentileri karşılayamadı.

Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olan ve bu mücadeleye kadar hiç forma şansı bulamayan Burak, 45 dakika sahada kalabildi.

Fenerbahçeli taraftarların sezon başından beri performansını merak ettiği 22 yaşındaki oyuncu, oyunda kaldığı sürede beklentilere cevap veremedi.


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