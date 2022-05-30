Burak Kapacak'a sürpriz talip

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Burak Kapacak'ın peşine düştü.
İstanbul ekibinin, 2026'ya kadar sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kiralamak istediği öğrenildi. Burak Kapacak, geçtiğimiz sezon sadece 7 maçta şans bulabildi.
İstanbul ekibinin, 2026'ya kadar sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kiralamak istediği öğrenildi. Burak Kapacak, geçtiğimiz sezon sadece 7 maçta şans bulabildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ