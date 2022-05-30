Burak Kapacak'a sürpriz talip

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Burak Kapacak için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Burak Kapacak'a sürpriz talip
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30 Mayıs 2022 13:06
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Burak Kapacak'ın peşine düştü.

İstanbul ekibinin, 2026'ya kadar sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kiralamak istediği öğrenildi. Burak Kapacak, geçtiğimiz sezon sadece 7 maçta şans bulabildi.

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