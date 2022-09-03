Burak Kapacak'a Karagümrük talip oldu

Fenerbahçe'nin transferinden bu yana beklediği verimi alamadığı Burak Kapacak'ı Fatih Karagümrük'ün istediği belirtildi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Vava Cars Fatih Karagümrük'ün Burak Kapacak'ı Fenerbahçe'den istediği kaydedildi. Kapacak'a geçtiğimiz günlerde Fransız ekibi Bordeaux'nun teklif yaptığı haberleri de gündeme gelmişti.



Burak Kapacak geçen yılın yaz transfer döneminde Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 1 milyon 350 bin euro karşılığında transfer olmuştu. Kapacak 1 yıllık dönemde Fenerbahçe formasını 7 maçta giydi, gol ve asist üretemedi.





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