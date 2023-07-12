Burak İnce, Polonya yolcusu

2 sezon önce Almanya'nın yolunu tutan ancak hem istediği süreleri bulamayan hem de Arminia Bielefeld'ın küme düşmesiyle beraber takımdan ayrılan Burak İnce, Polonya'ya transfer olmak üzere.



Polonya basınında çıkan habere göre Slask Wroclaw, Burak İnce'yi kadrosuna katmak üzere.



BONSERVİSSİZ GİDECEK



Weszlo'nun haberine göre şu an bonservisi elinde olan Burak İnce, Slask Wroclaw'a transfer olmak üzere. Daha 19 yaşında olan Burak İnce'yi, Slask Wroclaw'ın teknik direktörü Ivan Durdevic'in kesinlikle kadroda görmek istediği de söylendi.



Haberin devamında Slask Wroclaw'ın genç yetenek Burak İnce'yle 5 yıllık sözleşme imzalamak istediği de iddia edildi.



3 MAÇA ÇIKABİLDİ



Geçtiğimiz sezon Arminia Bielefeld formasıyla yalnızca 3 resmi maça çıkabilen Burak İnce bu karşılaşmalarda skor katkısı yapamadı.



