Burak İnce: 'Hayalim Barcelona'da oynamak'

Eroğlu: "Özel yeteneği onu ön plana çıkardı"

"Hayalim Barcelona'da oynamak"

Spor Toto 1. Lig ekiplerindenAlmanya Birinci Futbol Ligiekiplerinden'e transfer olan futbolcu, küçüklüğünden berihayali olduğunu ve'yi izleyerek büyüdüğünü belirtti., Teknik Direktörve genç oyuncu, Metin Oktay Yerleşkesi'nde basın toplantısı düzenledi.Başkan Özkan, transfere ilişkin değerlendirmesinde kulübün gençlerinin kendilerine Avrupa'da ilk 5 ligde oynamak için söz verdiğini söyledi.Burak İnce ile de 6 yıldır beraber olduklarını anlatan Özkan, şunları kaydetti:Özkan, Burak'ı İtalya'dan bir takımın da çok istediğini ancak kulüpte olan değişiklikler nedeniyle transferin gerçekleşmediğini de bildirdi.Teknik direktör Eroğlu da Burak'ın üzerinde akademi hocalarının çok büyük emeği olduğunu belirtti.Burak'ın 15 yaş alt kategorisinden sonra Spor Toto 1. Lig'de oynamaya başladığını anımsatan Eroğlu,diye konuştu.Burak'ın 1. Lig'de yaklaşık 45 maça çıktığını bildiren Eroğlu, Alman takımlarının futbolda söz sahibi olduğunu, Burak İnce'nin de başarılı olacağını inandıklarını sözlerine ekledi.Burak İnce ise çok mutlu olduğunu belirterek,dedi.Armina Bielefeld'de düzenli forma şansı bulmak istediğini ifade eden Burak, şunları kaydetti: