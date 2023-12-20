Burak Haşhaş: 'Semih Saygıner'le ağabey gibiyiz'

Bilardo branşındaki şampiyonluklarıyla Türkiye'ye birçok madalya kazandıran Semih Saygıner, kariyerini Güney Kore'de sürdürüyor. Saygıner, Türk bilardosunun son dönemlerde yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan ve 25 yaş altı üç bant kategorisinde Avrupa şampiyonluğu bulunan 17 yaşındaki Burak Haşhaş ile birlikte DHA'ya açıklamalarda bulundu.



Güney Kore'ye adaptasyon sürecinin devam ettiğini aktaran Saygıner, "Güney Kore'de kariyerime devam ediyorum. İlk turnuvayı kazandım ama sonrasında biraz zorlandım çünkü bütün rutinler bozuluyor. Evini, eşini, köpeğini özlüyorsun. Zor bir durum. Hala adapte olmaya çalışıyorum. Yaklaşık 6 ay oldu. 2024 yılının başından itibaren oradaki yaşantıya tamamen adapte olacağım. Eskiden turnuvalara gidip 3-5 gün kalıp dönüyorduk ama orada uzun bir süre kalıyorum. Başka bir ülkede ayakkabılarını bırakmak tuhaf bir duygu. Şimdi orada da bir hayatım var. Kolay bir şey değil ama mücadele ediyorum" diye konuştu.



"HEYECAN VERİCİ OLSA GEREK"



"42 yıl önce, 42 yıl sonra. Olay bu. Burak da 17 yaşında, çok güzel başarılara imza atıyor ülkemiz adına. Daha iyilerini yapacağına eminiz. Hayata ve profesyonelliğe adım atma konusunda da ciddi yol kat ediyor. Onun çizdiği bu tablodan mutluyum. Uzak ara iki jenerasyon görüyorsunuz şu an. Ben 17 yaşında ilk kez şampiyon olmuştum. Hatırlıyorum o günleri. Onun için de çok heyecan verici olsa gerek."



Türkiye'nin dünyada bilardo branşında bir ekol olduğunun altını çizen Saygıner, "Türkiye'de bir ekol var artık. Dünya çapında başarılar kazanmış birçok arkadaşımız var. Hep birlikte gelecek jenerasyonların başarılar kazanmalarını ve Türkiye'nin dünyada bilardo adına yarattığı dominant tavrı devam ettirmelerini istiyoruz. Umarım biz de 70 yaşına geldiğimizde rahat rahat gelecek nesillerin bizi temsil ettiği bir dönem görürüz. Sadece Burak değil, arkadan gelen jenerasyon da çok önemli. Benim bir kere daha dünya şampiyonu olmam bir şeyi değiştirmez ama Burak gibi arkadaşlarımız çok önemli örnek teşkil ediyorlar. Görevleri çok büyük" ifadelerini kullandı.



"BEN USTA DEĞİLİM"



Usta-çırak ilişkisinin çok demode bir kavram olduğunu aktaran Saygıner, "Gezegene kimin önce geldiği ya da kimin çok şey bildiği önemli değil. Burada herkes farklı periyotlarda yaşıyor. Ben bir gün bırakacağım ve başkaları oynayacak. Usta-çırak ilişkisi çok demode bir ilişki. Ben hiç kimsenin ustası falan değilim. Bildiklerimi herkesle paylaşıyorum ve onların da iyi olmasını istiyorum. Ülkeyi bu sporda çok güzel günler bekliyor. Burak'ı gören diğer genç arkadaşlar da ona özeniyor. Bu aslında çok umut ve heyecan verici" diyerek sözlerini noktaladı.



Genç yaşına rağmen Türkiye'de ve uluslararası alanda birçok kez kürsüye çıkmış olan Burak Haşhaş ise yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük rol modeli olan Semih Saygıner'in izinden umarım devam edeceğim. Yolum çok uzun, daha yolun başındayım. Umarım ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.



Semih Saygıner'i "Arkadaş ve ağabey" olarak tanımlayan Haşhaş, "Usta-çırak değil, daha çok bir arkadaş, bir ağabey ilişkisi var. Sadece usta demek doğru olmaz. Benim yol arkadaşlarımdan birisi de Semih ağabeydir. O yüzden çok mutluyum. Ondan hayatı öğreniyorum" dedi.





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