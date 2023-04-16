Burak Gören: 'Galibiyeti taraftara armağan ediyorum'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği diğer İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka'yı 90-85 mağlup eden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, galibiyeti disiplinli mücadele etmelerinin getirdiğini bildirdi.



Gören, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, tüm takımlar için olağan dışı bir ligin oynandığını belirtti. Ligin en saygıdeğer ekiplerinden Pınar Karşıyaka önünde önemli bir galibiyet aldıklarını bildiren Gören, şunları kaydetti:



"Ligin en tempolu takımlarından bir tanesi. Oyunun her iki tarafında da iyi organize olduk. Çalıştığımız işleri doğru bir şekilde yapmaya gayret ettik. Oyunu kontrol ettik ve disiplinli oynadık. Bu bize iç sahada galibiyeti getiren faktör oldu. Oyuncularımızın büyük mücadelesi, sertliği ve ikinci yarı yaptığımız bazı defansif değişikliklerle oyunun kontrolünü aldık."



Gören, Aliağa Petkimspor taraftarına da teşekkür ederek, "Taraftarımız bugün buraya gelerek bize çok büyük bir destek verdi ve maçın her anında yanımızda oldular. Galibiyeti onlara armağan ediyor ve teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Ligde 10 galibiyete ulaşan Aliağa Petkimspor kalan 5 haftada Beşiktaş Emlakjet (D), TOFAŞ, Fenerbahçe Beko (D), Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom'la (D) karşılaşacak.





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