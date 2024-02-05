Burak Gören: "Daha agresif olabilirdik"

Türkiye Basketbol Ligi'nde son maçta Samsunspor'u mağlup eden Petkimspor evinde durdurulamıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Burak Gören: 'Daha agresif olabilirdik'
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05 Şubat 2024 16:39
Basketbol Süper Ligi'nde Samsunspor'u 93-83 mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini koruyan Aliağa Petkimspor iç sahada bu sezon 9 maçta 8'inci galibiyetini aldı.

Çok iyi bir ekibe sahip olduklarını söyleyen petkimspor Antrenörü Burak Gören şu açıklamalarda bulundu:

"Hücumda her gün başka bir isim ön plana çıkabilir. Takım savunmasını da iyi yapıyoruz. Samsunspor önünde klasik iç saha oyunumuzu oynamadık, daha agresif olabilirdik. Yine de kazanmamız bizim için önemli. İç sahada kazanmaya ve bu sayede orta-üst grupta yer almaya devam ediyoruz. İyi bir oyun oynamadık, bunu kabul ediyorum ancak galibiyet her şeyden önemliydi. Bundan sonra önümüzdeki haftaya iyi hazırlanarak kazanmaya çalışacağız" dedi.

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