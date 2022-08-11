Fatih Karagümrük formasıyla geçen sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Burak Bekaroğlu, Fanatik Gazetesi'ne röportaj verdi. Andrea Pirlo ve Volkan Demirel ile ilgili fikirlerini paylaşan Bekaroğlu, Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor'u da anlattı.



"PIRLO İLE KAMP ACAYİPTİ"



Yeni teknik direktörleri Andrea Pirlo ile ilgili değerlendirmeler yapan Bekaroğlu, "Çalıştığım tüm hocaların antrenman programları Avrupa standartında. Ama Pirlo'nun başımızda olması başlı başına etkileyici bir durum. Sezon başında Pirlo kampı acayipti. İdman bittiğinde o Antonio Conte'nin meşhur idmanlarında Tottenham oyuncuları gibi bayılıyorduk, kendimizi yerlere atıyorduk. Çok yoğun bir tempoda çalışıyorduk, herkes çok yoruluyordu. Fabio Borini hariç. O makine, büyük profesyonel. Ayrıca Pirlo iletişimi kuvvetli hocalardan. Bazen sahadaki gibi fake atarak da konuşuyor. Antrenmanlarda uygulamalı gösteriyor. Mesela biz savunmacılara bir anda 'Pozisyonunuz yanlış' diyor. Ne olduğunu anlamadan bir top atıyor, yanlış pozisyon aldığınızı, öyle durmamanız gerektiğini anlıyorsunuz" ifadesini kullandı.



VOLKAN DEMİREL NASILDI?



Karagümrük'te önceki sezon Volkan Demirel çalışmıştı. Karagümrüklü futbolcu Demirel hakkında, "Volkan hocanın ise iletişimi, ikili diyalogları harikaydı. Bize kendisi diyordu, 'Ben de futbolun içinden geldim, anlarım sizi.' Hatta bir gün toplantı yapıyoruz, çıktı dedi ki, 'Sıkıldıysanız, sıkıldım deyin. Bitirelim, toplantıyı, muhabbet edelim.' Volkan hocada rahattık. Mesela sabah 10'a kahvaltı koyardı, erken denince 11'e kadar serbest derdi mesela. Volkan hoca da bence Avrupa'da takım çalıştırabilecek düzeyde" dedi.



EMRE MOR İÇİN ÖVGÜ



Geride bıraktığımız sezon Fatih Karagümrük'teki performansıyla adeta küllerinden doğan Emre Mor 2 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 6 gol, 4 asistlik katkısıyla dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncunun performansını yorumlayan Burak, sarı-lacivertlilerdeki şansını da değerlendirdi.



"EMRE MOR KARŞILAŞMAK İSTEMEYECEĞİN BİR OYUNCU"



Emre'nin, Karagümrük'e ilk geldiği günü hatırladığını söyleyen başarılı futbolcu, "Çekingen bir çocuktu, 'Merhaba' dedi, oturdu. Antrenmana çıkınca anladık biz Emre Mor'un geldiğini. Neler yaptı öyle... Çok düzgün bir yaşantı, antrenman çalışmaları, performansıyla belli etti kendini. Fenerbahçe'de kesinlikle başarılı olur. Kafasını futbola koymuş, odaklanmış bir Emre, Avrupa'nın her kulübünde oynar. Bir gün hava kötüydü, halı sahaya gittik idman için. Emre orada çok enteresandı. Karşılaşmak istemeyeceğin oyunculardan... İçe de dışa da çalım atıyor" yorumunu yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ