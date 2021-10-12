Burak Elmas: "Yayın ihalesi için görüşüyoruz"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Süper Lig yayın ihalesi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas: 'Yayın ihalesi için görüşüyoruz'
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12 Ekim 2021 13:32
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, önümüzdeki aylarda yapılacak Süper Lig yayın ihalesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı "Yayın ihalesiyle ilgili bir çalışma var. Biz de komisyonundayız. TFF, kanunen ihaleyi götüren kuruluş. Bu ihaleden Türk futbolunun en kazançlı şekilde çıkmasına çalışıyoruz. Çok yakın istişare halindeyiz diğer kulüplerle. İhaleye çıkmadan taliplerle ilgili bilgi veremem. Türk futbolu çok önemli bir marka. Düzgün paketlerle, çağımızın gerektirdiği paketlerle geliri büyütmek TFF ve Kulüpler Birliği'nin hedefi." dedi.

Burak Elmas ayrıca "Yayın ihalesi olarak henüz şartname hazır değil. Galatasaray olarak buradan açıklama yapmam şık olmaz. Bunu TFF'nin açıklaması daha doğru olur. İşin içinde etkin olduğumuzu belirtmek adına söylüyorum." ifadelerini kullandı.


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