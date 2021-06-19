Burak Elmas: "Yaşasın Galatasaray!"

Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı olarak seçildikten sonra ilk konuşmasını yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas: 'Yaşasın Galatasaray!'
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19 Haziran 2021 22:44
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, seçildikten sonra kürsüden ilk açıklamasını yaptı.

İşte Burak Elmas'ın sözleri:

"Tüm üyelerimize, bana ve ekibime gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederim. Bu Galatasaray'a yakışan yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara teşekkür ederim. Bu seçim Galatasaray için çok önemliydi. Galatasaray kararını verdi ve hiç kimse kaybetmedi. Yarından tezi yok birlik olup tüm Galatasaraylılar tek yumruk olacağız. Birlikte çok şey başaracağız.

Yaşasın Galatasaray!"

"KİMSE KAYBETMEDİ!"

Burak Elmas, daha sonra GSTV mikrofonlarına, "Çok mutluyum. Hakikaten Galatasaray'a yakışan bir seçim süreci oldu. Bugün biz kazanmış olabiliriz ama kimse kaybetmedi. Galatasaray kazandı. DNA'mızın, Değerlerimizin savunucusu olmaya devam edeceğiz ve birlikte çok şey başaracağız. Öğrendiğimiz Galatasaray'a uygun davrandık." açıklamasını yaptı.


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