Burak Elmas ve yönetimine istifa çağrısı

Galatasaraylı taraftarlar, başkan Burak Elmas ve ekibini istifaya davet etti. İşte yaşananlar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas ve yönetimine istifa çağrısı
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06 Şubat 2022 22:23
Galatasaraylı taraftarlar, Erket Basketbol Takımı'nın Anadolu Efes ile karşılatığı maçta yönetime tepki gösterdi.

Karşılaşmayı salonda izleyen Galatasaraylı taraftarlar, kulüp başkanı Burak Elmas ve yönetimini istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Burak Elmas istifa", "Yönetim istifa", "Vasıfsız yönetim istemiyoruz" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar, Türkiye Basketbol Federasyona Başkanı Hidayet Türkoğlu aleyhine de tezahürat yaptı.



 

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