Burak Elmas ve yönetimine istifa çağrısı

Galatasaraylı taraftarlar, Erket Basketbol Takımı'nın Anadolu Efes ile karşılatığı maçta yönetime tepki gösterdi.
Karşılaşmayı salonda izleyen Galatasaraylı taraftarlar, kulüp başkanı Burak Elmas ve yönetimini istifaya davet etti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Burak Elmas istifa", "Yönetim istifa", "Vasıfsız yönetim istemiyoruz" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Taraftarlar, Türkiye Basketbol Federasyona Başkanı Hidayet Türkoğlu aleyhine de tezahürat yaptı.
Karşılaşmayı salonda izleyen Galatasaraylı taraftarlar, kulüp başkanı Burak Elmas ve yönetimini istifaya davet etti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Burak Elmas istifa", "Yönetim istifa", "Vasıfsız yönetim istemiyoruz" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Taraftarlar, Türkiye Basketbol Federasyona Başkanı Hidayet Türkoğlu aleyhine de tezahürat yaptı.