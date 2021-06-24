Burak Elmas ve ekibi, Anıtkabir'e gidiyor

Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Haber; Sporx.com
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Burak Elmas ve ekibi, Anıtkabir'e gidiyor
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24 Haziran 2021 14:41
Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas ve yönetim kurulunun Anıtkabir'e gideceği açıklandı.

Sarı kırmızılılar resmi siteden şu açıklamayı yaptı;

"Kulübümüzün 19 Haziran 2021 tarihli Olağan Seçim Genel Kurulu sonucunda göreve başlayan Galatasaray Spor Kulübü 38. Başkanı Burak Elmas, Yönetim Kurulu ve beraberindeki heyet, 25 Haziran Cuma günü saat 14.30'da Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirecektir.

Medya mensuplarının bilgisine sunulur.

Galatasaray Spor Kulübü"


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