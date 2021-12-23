Burak Elmas: 'Vazgeçmeyeceğiz'

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, açıklamalarda bulundu.
Son dönemde artan eleştirilere rağmen vazgeçmeyeceklerini söyleyen Elmas, "Ne kadar eleştiri olursa olsun, vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılıların başkanı ayrıca, "Galatasaray'ın, sürdürülebilir başarılarla dolu geleceğini kurmak için buraya geldik. Popüler olma, dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok. Hepimizin amacı bir." şeklinde konuştu.
Son dönemde artan eleştirilere rağmen vazgeçmeyeceklerini söyleyen Elmas, "Ne kadar eleştiri olursa olsun, vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılıların başkanı ayrıca, "Galatasaray'ın, sürdürülebilir başarılarla dolu geleceğini kurmak için buraya geldik. Popüler olma, dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok. Hepimizin amacı bir." şeklinde konuştu.