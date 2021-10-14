Burak Elmas: 'VAR'daki hatalar kasıtlı yapılıyor!'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, beIN Sports'a verdiği röportajda 8. haftada oynanan Rizespor maçı ve VAR sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



"HAKEM MÜESSESEMİZ KÖTÜ"



Rize'deki hakem yönetiminden iki takımın da şikayetçi olduğunu söyleyen Elmas, "Rize'de yediğimiz ilk gol faul gibi gözükmedi, bayağı fauldü. Kimseyi rencide etmemeye çalışıyorum. Zaten hakem müessesemiz kötü. Son golü atmasak Rize'de biz şikayet ediyor olacaktık. Biz atınca Rize şikayet etti. İki takım adına da ciddi hatalar yaptı maçın hakemi. Her hafta hakem konuşmanın faydasını göremedik. Sistem değişmeli." dedi.



"VAR'DAKİ HATALAR KASITLI YAPILIYOR"



VAR'daki hakem hatalarının kasıtlı olduğunu söyleyen Galatasaray Başkanı, "VAR hakemleriyle ilgili ciddi bir standart problemi var. Biz de bütün rakiplerimiz de bundan mağdur. Sahada göremiyorlar diyorduk, televizyonda da göremiyorlarmış. VAR'da yapılan ya da yapılmayanları asla hoşgörmüyorum. Kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Türk hakemliğinde ciddi bir eğitim problemi var. Hakemler futbolu bilmiyorlar. Aynı pozisyonda 3 farklı hakem 3 farklı karar verebilir mi? Türkiye'de verebilir. VAR'da hakikaten çok vicdani yaralar açan görüntüler oluyor. Bir pozisyonda VAR hakemi çağırıyor, aynı pozisyon oluyor bu kez çağırılmıyor." ifadelerini kullandı.





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