Burak Elmas, Twitter'da takipçi kaybediyor

Fatih Terim döneminin sona erdiğinin açıklanmasının ardından, çok sayıda taraftar Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a tepki gösterdi.
Teknik Direktör Fatih Terim dönemininn bitmesiyle Twitter'da Elmas'ın takipçi sayısı 33 bin kişi azaldı.
Öte yandan Galatasaray'da 12 Ocak Çarşamba hünü yapılması gereken olağan divan kurulu toplantısı, Kovid-19 salgını nedeniye 29 Ocak'a ertelendi.
Teknik Direktör Fatih Terim dönemininn bitmesiyle Twitter'da Elmas'ın takipçi sayısı 33 bin kişi azaldı.
Öte yandan Galatasaray'da 12 Ocak Çarşamba hünü yapılması gereken olağan divan kurulu toplantısı, Kovid-19 salgını nedeniye 29 Ocak'a ertelendi.