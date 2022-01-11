Burak Elmas, Twitter'da takipçi kaybediyor

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın Twitter'daki takipçi sayısı düşmeye başladı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas, Twitter'da takipçi kaybediyor
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11 Ocak 2022 09:56
Fatih Terim döneminin sona erdiğinin açıklanmasının ardından, çok sayıda taraftar Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a tepki gösterdi.

Teknik Direktör Fatih Terim dönemininn bitmesiyle Twitter'da Elmas'ın takipçi sayısı 33 bin kişi azaldı.

Öte yandan Galatasaray'da 12 Ocak Çarşamba hünü yapılması gereken olağan divan kurulu toplantısı, Kovid-19 salgını nedeniye 29 Ocak'a ertelendi.


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