Burak Elmas: 'Türk futbolunda devrim yapmalıyız'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, HaberTürk yayınında Türk futbolunda devrim yapılması gerektiğini belirtti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da bu sözler üzerine, 'Yanlış yapma şansımız' yok dedi.



İşte başkanların konu hakkındaki sözleri:



BURAK ELMAS: Federasyona karşı kulüpler canlı yayını değil bu. Türk futbolunda devrim yapma mecburiyetimiz var. Aynı tarihi sorumluluk TFF'de var. TFF yönetimi isterse bu devrimin büyük parçası olabilir. Bu devrim onlar istese de istemese de olacak. Bunlar kronikleşmiş sorunlar. Aramızda kavga çıkaran sistemsizlikleri ortadan çıkarmak istiyoruz. Artık herkes hakkını alsın istiyoruz. Yapılacak çok net. Bu devrimin parçası olmayı tercih ederse TFF çok daha hızlı ilerleriz. UEFA kuralları 15-20 yıldır var. Sektörü denetlemediği için federasyonlar bu problemin katlanmasına izin verdiler. Bu dönem çok önemsiyorum. Hepimizin Türk futbolu adına cesur olmamız lazım. Bunları çözmez isek başarının da bir anlamı kalmayacak.



"SORUN ASLA KİŞİLERLE DEĞİL SİSTEMLE"



AHMET AĞAOĞLU: Sorunumuz asla kişilerle değil sistemle. Kurallar, kaideler, talimatlar doğrultusunda hareket edildiği takdirde onlar da çok rahat edeceklerdir. Sistemin değişmesi için futbolun bütün paydaşlarının ortak hareket etme zorunluluğu var. Yoksa ortada futbol adına, oyun adına bir şey kalmayacak. Ortada sorun varsa o sorunun yüzde 78 müsebbibi biz kulüpleriz. Türk futbolunun bu noktaya gelmesinde bazı şeylerde sessiz kalınmasının sorumluluğu var. Bu noktadan sonra yanlış yapma şansımız yok.



