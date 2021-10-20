TFF'ye yönelik açıklamaları nedeniyle PFDK'den 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş derbisiyle birlikte Sarı - Kırmızılı takımın yanında tribündeki yerini alabilecek.
27 Ağusto'ta ceza kesilen Elmas, milli maç arasında 45 günü tamamladı.
Geçen hafta sonu Mali Genel Kurul toplantısı nedneiyle Nef Stadyumu'ndaki Konyaspor maçını tribünde takip edemeyen Elmas, 25 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş derbisinde protokol tribünündeki yerini alabilecek.
27 Ağusto'ta ceza kesilen Elmas, milli maç arasında 45 günü tamamladı.
Geçen hafta sonu Mali Genel Kurul toplantısı nedneiyle Nef Stadyumu'ndaki Konyaspor maçını tribünde takip edemeyen Elmas, 25 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş derbisinde protokol tribünündeki yerini alabilecek.