Burak Elmas, TFF toplantısı öncesi konuştu!

Burak Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yapacağı toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas, TFF toplantısı öncesi konuştu!
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23 Kasım 2021 15:40
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yapacağı toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Burak Elmas'ın sözleri:

"Randevu talebimiz sonrası Nihat Başkan olumlu yanıt verdi hemen. TFF'de kimler olacak bilmiyorum. Çok açık bir konuşma yapacağız. Buraya gelmeden önce tüm kulüp başkanlarına buraya geleceğimizin ve katılmalarına dair isteğimizi beyan ettik. Onların da pozitif iradesi olur ve çözümler buluruz.

Tüm kulüp başkanlarına görüşmeleri ve konuştuklarımızı aktaracağım."


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