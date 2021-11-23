Burak Elmas, TFF toplantısı öncesi konuştu!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yapacağı toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.



İşte Burak Elmas'ın sözleri:



"Randevu talebimiz sonrası Nihat Başkan olumlu yanıt verdi hemen. TFF'de kimler olacak bilmiyorum. Çok açık bir konuşma yapacağız. Buraya gelmeden önce tüm kulüp başkanlarına buraya geleceğimizin ve katılmalarına dair isteğimizi beyan ettik. Onların da pozitif iradesi olur ve çözümler buluruz.



Tüm kulüp başkanlarına görüşmeleri ve konuştuklarımızı aktaracağım."





İLGİLİ VİDEO