Burak Elmas: 'TFF'nin ibrasında çekimser kaldık'

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, TFF Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.



TFF ile çözülmesi gereken konular olduğunu ifade eden Burak Elmas, ""TFF ile çok verimli bir toplantı yapıldı ama yetmez. Bizim kişisel olarak bir beklentimiz yok ama biriken sorunlar var, bunların acilen çözülmesi gerekir" dedi.



Her kulübün TFF'nin kurumlarından şikayeti olduğunun altını çizen Burak Elmas, "Bugün aramızda olan kulüplerden adaletten yana şikayeti olmayan yok. Hatta federasyonda olan bazı arkadaşlarımız da aynı şekilde" şeklinde konuştu.



TARİHİ BİR KARAR ALINDI



TFF ile son dakikaya görüştük ve TFF'nin hukuk kurullarının tam bağımsızlığı konusunda oybirliği ile tarihi bir karar alındı, Galatasaray da bu süreçte önemli bir rol oynadı



TFF İBRASI



TFF bizim arzu ettiğimiz iki konuda önemli bir adım attı; statü değişikliği ve yayın haklarıyla ilgili. Biz bu niyetin devam edeceğini görmek istiyoruz ve bu sebeple de TFF'nin ibrası konusunda çekimser kaldık



YA YUKARIYA YA DA DİBE



"Türk futbolu ya yukarıya gidecek ya da çok aşağılara gidecek. Galatasaray, her dönem sporun gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Galatasaray, burada oynaması gereken rolü oynayacak. Türk futbolunun ileri gitmesi için masada olacak Galatasaray."



CİDDİ BİR KAOUS YAŞANIYOR



"Türk futbolunda ciddi bir kaos yaşanmakta. Bunu yabancı sınırı ya da pandemiye indirgeyemeyiz. Gördüğüm sorun şu; Problemler kişisel ilişkilere zimmetlenmiş. Süregelen çözülememiş birçok kronik problem var."



BİZ HERKESİN HAKKINI SAVUNURUZ



"TFF kurumlarından memnun olan bir tane kulüp görmedim. TFF'nin hızlı şekilde çözmesi için gerekirse baskı, gerekirse yardım etmek zorundayız. Biz tüm kulüplerin hakkını savunmaya hazır"



YAYINCI KURULUŞTA SORUN NE?



"Yayıncı kuruluş ile çözülemeyen sorunlar varsa, bize söylesinler ve biz de yardım edelim. Tüm kulüplerimizin hakkını kendi hakkımız olarak görüyoruz. Dolayısıyla tüm kulüplerimizin de bu anlayışla devam etmesini istiyoruz"



