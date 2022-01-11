Burak Elmas, Terim sonrası ilk kez konuşacak

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

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Burak Elmas, Terim sonrası ilk kez konuşacak
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11 Ocak 2022 15:40
Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında ilk kez konuşacak.

Sarı - kırmızılıların başkanı, bugün saat 18:00'de Nef Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirecek ve soruları yanıtlayacak.

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi, 10 Ocak Pazartesi günü resmen sonlanmış ve tecrübeli teknik direktör, bugün Florya'ya gelerek veda etmişti.

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