Burak Elmas, Terim sonrası ilk kez konuşacak

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında ilk kez konuşacak.
Sarı - kırmızılıların başkanı, bugün saat 18:00'de Nef Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirecek ve soruları yanıtlayacak.
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi, 10 Ocak Pazartesi günü resmen sonlanmış ve tecrübeli teknik direktör, bugün Florya'ya gelerek veda etmişti.
Sarı - kırmızılıların başkanı, bugün saat 18:00'de Nef Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirecek ve soruları yanıtlayacak.
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi, 10 Ocak Pazartesi günü resmen sonlanmış ve tecrübeli teknik direktör, bugün Florya'ya gelerek veda etmişti.