Burak Elmas'tan üyelere Riva-Florya sunumu

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dijital ortamda gerçekleşen toplantıda üyelere, Riva ve Florya arazileri ile ilgili detaylı bir sunum yaptı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas'tan üyelere Riva-Florya sunumu
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11 Şubat 2022 12:38
Galatasaray'da dijital ortamda gerçekleşen toplantı, yönetim ve üyeleri buluşturdu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bu görüşmede, Riva ve Florya arazilerindeki son durumla ile ilgili üyelere detaylı bir sunum yaptı.

Başkan Elmas, sunumunda önceki dönemde Riva ile ilgili yapılan anlaşmanın da detaylarını aktardı. Florya projesiyle de ilgili bilgililer verildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, üyelere bu konuları detaylı olarak anlatmaya devam edecek. Kulüp, Riva'da devam etmekte olan süreçten, önümüzdeki dönemde yüksek ölçüde gelir bekliyor. 

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