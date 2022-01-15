Burak Elmas'tan Ümit Karan'a davet!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, eski futbolcu Ümit Karan'la görüşecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas'tan Ümit Karan'a davet!
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15 Ocak 2022 11:24
Galatasaray'da Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından başkan Burak Elmas eski futbolcularla görüşme kararı aldı.

Elmas Sarı-Kırmızılı takımın unutulmaz golcülerinden Ümit Karan'la da görüşecek.

Elmas Florya'da yapılacak alt yapı projesinde eski futbolculara görev vermek istiyor. Ümit Karan'la da bu kapsamda bir araya geleceği öğrenildi.

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