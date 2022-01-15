Burak Elmas'tan Ümit Karan'a davet!

Galatasaray'da Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından başkan Burak Elmas eski futbolcularla görüşme kararı aldı.
Elmas Sarı-Kırmızılı takımın unutulmaz golcülerinden Ümit Karan'la da görüşecek.
Elmas Florya'da yapılacak alt yapı projesinde eski futbolculara görev vermek istiyor. Ümit Karan'la da bu kapsamda bir araya geleceği öğrenildi.
Elmas Sarı-Kırmızılı takımın unutulmaz golcülerinden Ümit Karan'la da görüşecek.
Elmas Florya'da yapılacak alt yapı projesinde eski futbolculara görev vermek istiyor. Ümit Karan'la da bu kapsamda bir araya geleceği öğrenildi.