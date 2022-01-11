Burak Elmas'tan transfer sözleri

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düzenlediği basın toplantısında transfer konusuna da değindi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas'tan transfer sözleri
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11 Ocak 2022 19:41
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basın toplantısında transfer konusuna da değindi.

"GEREKİRSE TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

Elmas, transfer için "Galatasaray'ın bankalarla yapılan yeniden yapılandırma anlaşmasından dolayı önemli bir mali yükümlülüğü var. Galatasaray'a yeni bir transfer getirip, makyaj yapmak adına mali tabloları bozacak hamleleri yapmayacağız. Galatasaray'ın geleceğini kötü anlamda etkileyecek transfer yapmayacağız. Transferin en önemli koşulu, maddi koşullardır. Gerekirse transfer yapmayız" dedi.

"CİDDİ BİR TEKLİF YOK"

Futbolcularına gelen teklif olup olmadığı sorusuna yanıt veren Burak Elmas, "Oyuncularımızla ilgili Galatasaray'ın menfaatlerine olan ciddi bir teklif yok şu an. Transfer de yeni başladı gerçi. Birkaç kiralama teklifi var." sözlerini kullandı.

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