Burak Elmas'tan transfer için FLAŞ sözler

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ekran karşısına çıktı. Beşiktaş'ın Gedson Fernandes ile anlaşmasının ardından sarı kırmızılı yönetime taraftarlar tarafından tepkiler yükselmişti. İşte açıklamalar...



"Transfer döneminde verilmesi gereken önemli kararlar oluyor. Mevcut bir yabancı hakkı var. Seneye 12 olacak. Luis Campos ve Domenec Torrent ile gece, gündüz toplantı yaptık. Galatasaray'ın ligde kabul edemeyeceği sıradayız. Katkı için takviyeler yapmak istiyoruz. Fernando Muslera, Şubat ayında dönecek ama kaleci ihtiyacımız vardı. 3-4 kaleci ile görüştük."



"ANTRENÖRÜMÜZ ÖNERDİ"



Maliyeti, Muslera döndükten sonra yedek beklemesi, bunlar çok önemliydi. Okan Kocuk'u geri istedik ama vermek istemediler. Birkaç "Türk kaleci için daha görüştük ama kulüpleri bırakmadı. Bu yüzden yabancı kaliteli kalecilerler görüştük. En son Inaki Pena ile anlaştık. Kaleci antrenörümüzün önerisiyle, Barcelona'dan olumlu referanslar aldık."



"PULGAR'I TRANSFER ETTİK"



"Orta sahaya Erick Pulgar takviyesini yaptık. Sezon sonuna kadar ücretsiz kiraladık. Bolivya'daydı, buraya gelmesini bekliyoruz. Geldiğinde imza atacak. Hazır ve takıma katkı verecek."



"FORVET TAKVİYESİ ÇALIŞMALARI"



"Mustafa Muhammed, Afrika Uluslar Kupası'nda, Mbaye Diagne'nin sakatlığı var. Ligi ve Galatasaray'ı bilen bir forvet arıyorduk. Gomis'in yeri gitiğinden beri doldurulamadı. 5-6 isimle görüştük. Önümüzdeki planlarını da riske etmeyecek bir isim almak istedik. Gelecek sezon planlarının %50'si hazır. Gomis çok istekliydi. Galatasaray'da bitmemiş bir işinin olduğunu söyledi. Sevilen bir oyuncu, kariyerindeki en olgunlaştığı zamanda takıma katmayı uygun gördük."



"YOLLARIMIZI AYIRMAK ZORUNDAYDIK"



"Omar Elabdellaoui ile yabancı sayımız 15'ti. Hocamız, Omar'ın performansını çok beğeniyor. Gözü normal durumda, antrenmanlarda çalışıyor ve maç eksiğini de kapatacaktır. Bazı oyuncularımızla yolları ayırmak zorunda kaldık. DeAndre Yedlin ce Christian Luyindama ile yolları ayırdık."



"GEDSON'U İSTESEYDİK ALIRDIK"



"Menajerinin bize ulaşmasına gerek yok. Biz istersek menajerine ulaşırız. Gedson taraftarın çok sevdiği genç bir yıldız adayı. Bu kadro ve planlamasında hızlı çözümlere yöneldik. Sınırsız yabancı hakkımız da yok. 22 Ocak 2022'te Benfica ile yazışma yaptık. 1,5 sezon için 1 milyon euroluk kira ücreti, 7,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu istediler. Gedson'u isteseydik alırdık ama şu an önceliğimiz değil. Şu anda ilgimiz yok."



"TARAFTARIN DUYGULARIYLA OYNUYORLAR"



"Sosyal medyada taraftarın duygularıyla oynayan bir takım odaklar var. Bunların birçoğunu mahkemeye verdik. Televizyonlarda da hadsiz yorumlar var, bugün itibariyle onlara da savaş açıyoruz. Reyting için Galatasaray'ın adını ağızlarına alamayacaklar."



"ELEŞTİRİLER OLABİLİR, DİNLERİZ"



"Biz burada olduğumuz sürece Galatasaray'ın geleceğini kurtarmak için mücadele edeceğiz. Burada Galatasaray'ın haklarını koruyoruz. Ağustos'ta ödememiz gereken çok ciddi bir borç var. Galatasaray'ı geleceğe taşımak için karar alıyoruz. Eleştiriler olabilir, dinleriz. Sosyal medyada Galatasaray'a baskı kurma, menajerlerin istediği oyuncuları aldırma operasyonu yapanlar var. Ayrıca hukuksuz bahis reklamı yapanlarla ortak çalışan hesaplar var. Galatasaray 10-15 hesap sahibine bırakılamaz."



"TÜRK FUTBOLUNDAN TEMİZLEYECEĞİZ"



"Galatasaray'ın geleceği kurtarmak için uğraşıoyoruz. Galatasaray'ın geçmişinde hata yapmış birçok kişi, sanki hata yapmamış gibi algı yapıyor. Buna da cevap vermesini biliriz. Bugün yapılan her türlü algıyla ilgili elimizde açıklama var. Yalanlara izin vermeyeceğiz. Bundan sonra sert şekilde cevap vereceğiz. Bunları Türk futbolundan temizleyeceğiz."



"YALANLARLA ALGI YAPMASINLAR"



"Menajerlik konusunda çok fazla dedikodu var. İşini doğru yapanlar da var. Eğer ıspatları varsa, kendi yönetim kurulum dahil, hepsi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Ancak Galatasaray'a bu yalanlarla algı yapmasınlar. Bundan sonra geçmişte ve şimdi yapılan tüm menajerlik sözleşmelerini açıklayacağım. Madem menajerler arası dedikodular var, açıklayacağım. Galatasaray'ın hesapları bellidir. Bunları açıkladıktan sonra bakalım nasıl dedikodu ve yalan üretecekler."



BARTUĞ ELMAZ SÖZLERİ



"Bartuğ Elmaz'a Galatasaray'a ciddi anlamda yatırım yaptı. Bu kadar yatırım yapılan oyuncunun kontratı son seneye bırakılmamalıdır. menajerler, alacakları ufak komisyon için oyuncuları yurt dışına götürmek ve geri getirmek için uğraşıyorlar. Bunlara da son vereceğiz. Bartuğ Elmaz ve babasıyla görüştük. Burada kalmak istemedi. Galatasaray tesislerinde kalıyor, yemek yiyor. Galatasaray'ı istemeyen oyuncu, Galatasaray'da kalamaz. Bir liste yapıyoruz, bu listedeki menajerlerle çalışanlar, Galatasaray'da oynamayacak."





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