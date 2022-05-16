Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 11 Haziran'daki seçim öncesinde merak edilen transfer konusu hakkında açıklamalarda bulundu.



Burak Elmas, seçim öncesinde herhangi bir oyuncu satışı ya da oyuncu transferi yapmayacaklarını duyurdu.



KEREM AKTÜRKOĞLU, TRANSFER



Sarı-kırmızılıların mevcut başkanı "Kerem Aktürkoğlu ve diğer oyuncular için elime ulaşan resmi teklif yok. İlgili olanlar, takip eden kulüpler var. Yönetim olarak herhangi bir oyuncu satışı ve alımı yapmama kararı aldık." dedi.



"YÜKSEK MALİYETLİ OYUNCU ALAMAZLAR"



Transfer stratejisi hakkında açıklama yapan Burak Elmas "Galatasaray futbol takımının kısa vadeli, yüksek maliyetli oyuncular transfer edemez. Pasquale Sensibile ve yardımcısı, onlara bir transfer stratejisi sunacak. Gelenler uyar mı, kendileri karar verir. Bir sonraki yönetim, daha düşük bütçeli bir takımı, daha uygun lider yabancılarla donatma şansına sahip olacak. Bu şansı biz hazırladık, biz kullanamayacağız." dedi.



