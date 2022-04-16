Burak Elmas'tan Torrent'e tazminat ricası!

Geçtiğimiz ocak ayında teknik direktör Fatih Terim'in görevine son veren ve Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola'nın tavsiyesi ile Domenec Torrent'i takımın başına getiren Burak Elmas'ın ise her iki başkan adayının da çalışmayacağını açıkladığı Katalan hoca ile ayrılık sürecinde aktif rol oynamaya hazırlandığı öğrenildi.



TAZMİNAT İÇİN DEVREYE GİRECEK



Elmas'ın kendisinin takımın başına getirdiği Torrent ile yapacağı konuşmada, kulübün içinde yaşadığı kaos sebebiyle tazminat konusunda zorluk çıkarmamasını talep edeceği ve makul bir şekilde ayrılık sürecinin gerçekleşmesi için çabalayacağı belirtiliyor.



TORRENT'İN CEVABI MERAK EDİLİYOR



Görevi teslim etmeden Torrent ile tazminatı hakkında bir görüşme yapmayı planlayan mevcut başkan Burak Elmas'ın, Katalan hocadan bu ayrılığın Galatasaray'a zarar vermemesi adına çabalayacağı ifade ediliyor. Gelecek yıl için 1.5 milyon Euro garanti ücret+200 bin Euro'luk şampiyonluk primi bulunan Torrent'in ise Elmas'ın bu talepleri karşısında vereceği cevap merak ediliyor.



