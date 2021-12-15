Galatasaray'da son haftalarda yaşanan hakem hataları ve TFF ile mücadele, sarı-kırmızılı kulübün bir numaralı gündem maddesi haline geldi.



Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Başkan Burak Elmas, bugün ilk olarak eski başkanlar, 2. başkanlar ve divan başkanlarının katılacağı Yüksek İstişare Kurulu ile toplanacak. Burada yönetime TFF ile mücadelesinde tam destek verilmesi bekleniyor.



Sonra Divan buluşması



Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, Yüksek İstişare Toplantısı'nın ardından öğleden sonra yapılacak Divan Kurulu'nda gündeme dair açıklamalar yapması bekleniyor.



Özellikle Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, görüşmeleri açıklamak için izin vermesinin ardından Başkan Elmas'ın bu konulara bir açıklama getireceği ifade edildi.



