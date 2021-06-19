Burak Elmas'tan Terim yanıtı: 'Gereğini yapacağız'

Galatasaray'ın 38. başkanı olan Burak Elmas, seçimli genel kurulun ardından açıklamalarda bulundu.
Sarı - kırmızılıların çiçeği burnunda başkanı, Fatih Terim ile ilgili gelen soruya, "Verdiğimiz sözleri biliyoruz. Gereği neyse yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz, ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız." yanıtını verdi.
Sarı - kırmızılıların çiçeği burnunda başkanı, Fatih Terim ile ilgili gelen soruya, "Verdiğimiz sözleri biliyoruz. Gereği neyse yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz, ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız." yanıtını verdi.