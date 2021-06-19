Burak Elmas'tan Terim yanıtı: "Gereğini yapacağız"

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, seçimin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com
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Burak Elmas'tan Terim yanıtı: 'Gereğini yapacağız'
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19 Haziran 2021 23:02
Galatasaray'ın 38. başkanı olan Burak Elmas, seçimli genel kurulun ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı - kırmızılıların çiçeği burnunda başkanı, Fatih Terim ile ilgili gelen soruya, "Verdiğimiz sözleri biliyoruz. Gereği neyse yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz, ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız." yanıtını verdi.


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