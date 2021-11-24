Burak Elmas'tan takıma moral yemeği!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF'ye yaptığı çıkarmadan önce takımı moral yemeğine götürdü ve bir konuşma yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas'tan takıma moral yemeği!
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24 Kasım 2021 12:36
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı çıkarmadan önce takımı moral yemeğine götürdü.

Fenerbahçe yenilgisinin yaralarını sarmak isteyen Sarı- Kırmızılılar, Etiler'deki bir restoranda buluştu. Moral yemeğine yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve eşleri katıldı.

Başkan burada yaptığı kısa konuşmada, her zaman teknik ekibin ve oyuncuların yanında olduklarını, onların haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Riva'daki toplantı öncesinde futbol takımı ve teknik heyetle birlikte yemek yiyen Başkan Burak Elmas "Siz saha içine odaklanın. Emek vermeye devam edin. Biz sizin alın terinizi savunacağız. Asla pes etmek yok" diye seslendi.

Elmas yemeğin ardından TFF ile yapacağı toplantı için kurmaylarıyla birlikte harekete geçti. 

 

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