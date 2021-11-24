Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı çıkarmadan önce takımı moral yemeğine götürdü.Fenerbahçe yenilgisinin yaralarını sarmak isteyen Sarı- Kırmızılılar, Etiler'deki bir restoranda buluştu. Moral yemeğine yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve eşleri katıldı.Başkan burada yaptığı kısa konuşmada, her zaman teknik ekibin ve oyuncuların yanında olduklarını, onların haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Riva'daki toplantı öncesinde futbol takımı ve teknik heyetle birlikte yemek yiyen Başkan Burak Elmas "" diye seslendi.Elmas yemeğin ardından TFF ile yapacağı toplantı için kurmaylarıyla birlikte harekete geçti.