Burak Elmas'tan, Rezan Epözdemir'e mektup!

Fatih Terim'le geçtiğimiz günlerde mektuplaşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas bir mektup da eski yol arkadaşı Rezan Epözdemir'e yazdı.

, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas'tan, Rezan Epözdemir'e mektup!
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10 Mart 2022 08:24
Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde takımı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıyan eski teknik direktör Fatih Terim'e mektup yazmış ve tecrübeli hocayı yarın oynanacak Barcelona maçını tribünden izlemesi için İspanya'ya davet etmişti. Deneyimli çalıştırıcı da bu davete teşekkür etmiş ancak karşılaşmayı televizyondan izleyeceğini yine aynı şekilde mektupla Elmas'a bildirmişti.

Sarı-Kırmızılılar'ın patronundan bir mektup da Başkan Yardımcılığı görevinden aylar önce istifa eden Rezap Epözdemir'e yazıldı. Epözdemir'in kendi sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta, Elmas şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Av. Dr. Rezan EPOZDEMIR,

Galatasaray Adası'nın tahliyesi tamamlanmış olup kıymetli adamızın kontrolü tamamen kulübümüze geçmiştir. Başkan yardımcısı görevini üstlendiğini. dönemde bu konuda büyük emeklerinizin olduğunu yakından biliyoruz. Bu vesileyle, yapmış oldugunuz bütün katkılar ve çalışmalarını. için camiamm ve Kulübümüz namına tekrar teşekkür ediyoruz."

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