Burak Elmas'tan PFDK'ya cevap: 'Savunma vermeyeceğim'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF'ye gönderdiği yazıda Disiplin Kurulu'na savuma vermeyeceğini açıkladı.



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"Daha önce müteaddit defalar kamuoyu ile paylaştığım üzere, Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurullarının tarafsız ve bağımsız olmadığı tüm futbol paydaşlarının malumudur.



Yönlendirme ve talimatla karar verdiğinizden yapılacak olan herhangi bir savunmanın önem arz etmediğinin farkındayım.

Kurullarınızın adil olmadığı vermiş olduğunuz çelişkili ve adaletsiz kararlarla sabittir.



Hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu önceleyen ve talimatla karar veren kurulunuz nezdinde savunma yapmayı zül addederim.



Yapılan sevk ve kurullarınızın vereceği cezalar Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan Galatasaray Spor Kulübü'nü ve bizleri yıldıramaz.



Bugün olduğu gibi gelecekte de doğrulara söylemeye, sporun bütün paydaşlan adına adaletin tecellisi için mücadele etmeye aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz.



Bu hukuksuz uygulamalarınız ise tarih önünde ve kamu vicdanında mahkum olacaktır."



"HAKARET" GEREKÇESİYLE SEVK EDİLDİ



Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı PFDK'ya sevketti.



İşte TFF Hukuk Kurulu'ndan yapılan açıklama:



"GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı BURAK ELMAS'ın 20.08.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapmış olduğu ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."



Burak Elmas ayrıca, Atakaş Hatayspor maçındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle de PFDK'ya sevkedildi.



TFF Hukuk Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı BURAK ELMAS'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



