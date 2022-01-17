Burak Elmas'tan kulübeye 'sakin olun' telefonu

Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının ilk yarısında saha kenarında gerginlik yaşanırken Başkan Burak Elmas, yedek kulübesindekilere telefonla ulaşarak sakin olmalarını istedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Burak Elmas'tan kulübeye 'sakin olun' telefonu
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17 Ocak 2022 11:07
Hatay'ın penaltıdan skoru 1-1'e getirmesinin ardından ev sahibi ekibin antrenörü Özhan Pulat ile G.Saraylı Ömer ve Aytaç arasında gerginlik yaşandı.

İki takımın kulübeleri arasında 'İçerde görüşürüz!' anlamında el hareketleri yapıldı.

Saha kenarında yaşananları tribünden izleyen G.Saray Başkanı Burak Elmas, yedek kulübesindekilere telefonla ulaşarak sakin olmalarını istedi. 

 
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