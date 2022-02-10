Burak Elmas'tan Kayserispor maçı motivasyonu

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, Kayserispor maçı öncesinde Florya'da moral verdi.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Burak Elmas'tan Kayserispor maçı motivasyonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2022 12:47
Galatasaray'da yönetim, Kayserispor maçına büyük önem veriyor. Başkan Burak Elmas, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek hem Torrent'le hem de futbolcularla görüştü.

Sarı-Kırmızılı ekibe, "Yanınızdayız" mesajı veren Elmas, "Size güveniyorum. Bu maçı kazanacağınızdan şüphem yok" ifadesini kullandı.

Ayrıca gecikmiş alacaklarla ilgili de bir çalışma yapıldığı ve önümüzdeki günlerde tüm oyunculara önemli ölçüde bir ödemenin daha gerçekleşeceği belirtiliyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.