Burak Elmas'tan idari ibrasızlık için dava!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki 9 yönetici mahkemeye başvurarak idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı.



Bu başvurunun 30 Nisan'daki Galatasaray seçimi için herhangi bir engel teşkil etmediği bildirildi.



Öte yandan Galatasaray genel kurul üyesi Fırat Develioğlu genel kurulun iptaline ilişkin dava açmış ve yapılacak seçime tedbir kararı konulmuştu. Mahkeme seçimdeki tedbir kararını kaldırmıştı.



Konuyla ilgili NTV Spor'a konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "İdari İbrasızlığa karşı dava açma süremiz 30 gündü. Seçim sürecinin ve listelerin verilme süresini bekledik. Bugün başvuru için son gündü. Tedbir talebi ya da genel kurulun iptaline yönelik bir başvurumuz yok. Sadece yönetimin üzerindeki ibrasızlık kararın kalkmasına yönelik bir başvuru. 30 Nisan'daki seçimi etkileyecek herhangi bir talebimiz yok." dedi



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