Burak Elmas'tan hazırlık! Yeni liste...

Seçimli genel kurul sürecindeki Galatasaray'da kulisler çok hareketli.



Mevcut başkan Burak Elmas'ın yeniden aday olup olmayacağı henüz belli değil. Ancak Galatasaray patronunun, Teknik Direktör Domenec Torrent ile yolları ayırıp elini güçlendirdikten sonra yönetiminde de ciddi bir revizyon yapmayı planladığı belirtiliyor.



Buna göre; Işıtan Gün, Burak Elmas'ın kadrosunda olmayacak. Adaylardan Metin Öztürk de camianın önemli isimlerinden Levent Nazifoğlu ile devam etmeme kararı aldı. Sessiz ve derinden ilerleyen diğer aday Eşref Hamamcıoğlu'nun önümüzdeki günlerde çalışmalarıyla ilgili detay vermesi bekleniyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ