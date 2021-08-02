Burak Elmas'tan Halil Dervişoğlu için yoğun mesai

Galatasaray, forvet hattına en az 1 takviye daha yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isim yeniden Halil Dervişoğlu...



Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Galatasaray'a kiralık olarak gelen gurbetçi oyuncu, sergilediği performansla herkesin beğenisini kazanmış ardından da A Milli Takım kadrosuna dahil edilmişti. Halil için daha önce transfere sıcak bakmayan İngiliz ekibi Brentford'un, 21 yaşındaki oyuncuya başka talip çıkmaması nedeniyle transferini düşünebileceği ifade edildi.



GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR



Brentford ile sık sık temaslarda bulunan ve bir süre daha oyuncunun durumunu izleyecek olan Galatasaray buna göre transfer rotasını şekillendirecek. Halil'in de Fatih Terim etkisiyle Galatasaray'a dönmek istediği ve forma rekabetinde yer almak istediği öğrenildi.



Yeni sezonda ligde en az 3 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu bulunurken, Galatasaray da Halil ile yola devam etmek istiyor. Bu ay içinde İngiliz kulübünden gelecek yanıta göre sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas, kiralık ya da satın alma opsiyonlu bir teklif hazırlayacak.



Fatih Terim de Halil konusunda, "İlgileniyoruz, uğraşıyoruz ve istiyoruz. Başkanımız bizzat kendisi kulüplerin başkanlarına veya CEO'larına telefon açıyor. Görüşmeler sürüyor. Hazırlık kampından döndükten sonra bir karar verecekler. Onun için biraz zaman gerekiyor" dedi.



