Burak Elmas'tan Gomis ve Gedson açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, devre arası transfer çalışmaları için HaberTürk TV'de canlı yayında açıklamalarda bulundu.



"GOMIS'LE GÖRÜŞÜYORUZ"



Bafetimbi Gomis ile görüşüldüğünü açıklayan Burak Elmas, "Çok talihsiz bir dönem yaşadık. Afrika Kupası, sakatlıklar, cezalılar... Bu seneki sonuca tecrübe olarak katkı verecek oyuncular var. Önümüzdeki günlerde bir ya da iki ismi katacağız kadromuza. Gomis görüştüğümüz isimlerden bir tanesi." dedi.



"YEDLIN AYRILACAK"



Yedlin'in ayrılacağını dile getiren Galatasaray Başkanı, "Yedlin büyük ihtimalle ayrılacak, onun yerine Omar'ı koyacağız, gözü iyileşti, hocamız da antrenman performansından memnun." ifadelerini kullandı.



"KİRALIKLARI TEKNİK HEYET GÖNDERDİ"



Kiralık olarak gönderilen oyuncularla ilgili konuşan başkan Elmas, "Galatasaray, küme düşme korkusu yaşamayacak. Buradan toparlanacağız. Birkaç takviye yapacağız. Kiralanan oyuncular hakkındaki kararı teknik heyetimiz verdi. Yönetim ben bu oyuncuyu kiralık gönderiyorum diyebilir mi?" şeklinde konuştu.



"GEDSON'DA PÜRÜZLER VAR"



Son olarak Gedson için de konuşan Elmas, "Gedson Fernandes konusunda Benfica cephesi bazı pürüzler çıkarıyor." diyerek sözlerini noktaladı.





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