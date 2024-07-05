Burak Elmas'tan Galatasaray'a Florya uyarısı!

Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas, Cumartesi günü yapılacak olan 'Florya Genel Kurulu' öncesinde Sözcü Spor'dan Alper Mert'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Elmas'ın ses getirecek, uyarı dolu sözleri:
BAŞKA FLORYA YOK!
"Galatasaray, Florya arazisinin satışıyla birlikte elindeki tüm satılabilir gayrimenkulleri elinden çıkarmış olacak. Bundan sonra elimizde değerlendirilecek başka bir Florya ve başka bir arazimiz bulunmamaktadır.
Florya arazisinin değerlendirilmesinden ve elde edilecek nakit ile yapılacak sermaye artırımı sayesinde, Galatasaray Türk spor tarihinin en büyük sermaye girişini sağlayacaktır."
PROJE'Yİ ERDEN TİMUR'LA BİRLİKTE GELİŞTİRDİK
"Başkanlığım döneminde Sayın Erden Timur ile birlikte uzun istişareler ve çabalar sonucunda, Galatasaray'ın geleceğini bağımsız kılmak ve Galatasaray'ı sürdürülebilir bir dünya kulübü yapmak adına geliştirdiğimiz bu proje, Galatasaray'ın bu yoldaki son ve en büyük şansıdır.
Florya'daki ek 40 dönümlük arazinin satın alınması için büyük engeller aşıldı ve yoğun ikna çabaları sarf edildi. Görev süremde, sırasıyla Emlak Konut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ve onayları ile bu arazinin Galatasaray tarafından satın alınması onaylandı."
RİVA'DAN NAKİT AKIŞI YOK
"Riva arazisinin satışından bugüne kadar, ilk imza aşamasında aldığımız proje avansı ve bu nakit ile yapılan sermaye artırımı dışında başka bir nakit girişi olmadı.
Daha önce de Galatasaray Spor Kulübü üyelerine anlattığımız üzere, Riva proje gelirleri, aldığımız proje avansı geri ödeme süresini zamanında karşılamadığı için Emlak Konut, Galatasaray Spor Kulübü adına kredi alarak, bu kredinin faizini de Galatasaray'ın bu projeden alması gereken nakitten düşmek zorunda kaldı. Riva projesine onay verirken camianın beklentisi, bu projeden gelecek olan gelirlerin, aynı Florya projesinde olduğu gibi, Galatasaray'ın geleceğini kurtarmasıydı. Ancak şu ana kadar sağlanan nakit, Galatasaray'ın sadece dönem zararlarının bir kısmını karşılamaya yetti."
YENİ YATIRIMLAR GEREKİYOR
"Florya arazisinden yaratılacak kaynağın en doğru şekilde hesaplanması ve bu kaynağın sadece Galatasaray'ın geleceği için ilave gelir garantisi olan ve genel kurul tarafından uygun görülecek yatırımlar için kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde, dünya futbolunun gelmiş olduğu mevcut büyüklük içerisinde Galatasaray'ın geleceği sürdürülebilir olmaktan çıkar."
SERMAYE ARTIRIMI ŞART
"Bu sermaye girişinin gerçekleşmesi, sermaye artışlarının yapılması ve bu nakitler ile amacı net olarak belirlenmiş Galatasaray fonlarının kurulmasının ardından, Galatasaray'ın bundan sonra herhangi bir şekilde borçlanma ihtiyacı olmayacaktır. Bu sebeple süreç sonunda, Galatasaray Spor Kulübü tüzüğünde acil bir değişiklik yaparak, bundan sonraki yönetim kurullarının borçlanmasını engellemek zorunlu hale gelmelidir."
ÖZBEK YÖNETİMİ MADDELERİ DEĞİŞTİRMELİ
"Cumartesi günü yapılacak olan genel kurul, Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin Galatasaray'ın geleceği adına çok iyi düşünerek en doğru kararı vermek zorunda olduğu bir toplantıdır.
Henüz geçtiğimiz Mayıs ayında çok ciddi bir teveccüh alarak tekrar seçilmiş olan Sayın Başkan ve yönetim kurulu, mevcut genel kurul maddelerinde gerekli değişiklikleri yaparak tüm Galatasaraylıları gelecekle ilgili rahatlatabilir ve bu yetkiyi de kolayca alabilir. Doğrusu da bu olur."
İşte Elmas'ın ses getirecek, uyarı dolu sözleri:
BAŞKA FLORYA YOK!
"Galatasaray, Florya arazisinin satışıyla birlikte elindeki tüm satılabilir gayrimenkulleri elinden çıkarmış olacak. Bundan sonra elimizde değerlendirilecek başka bir Florya ve başka bir arazimiz bulunmamaktadır.
Florya arazisinin değerlendirilmesinden ve elde edilecek nakit ile yapılacak sermaye artırımı sayesinde, Galatasaray Türk spor tarihinin en büyük sermaye girişini sağlayacaktır."
PROJE'Yİ ERDEN TİMUR'LA BİRLİKTE GELİŞTİRDİK
"Başkanlığım döneminde Sayın Erden Timur ile birlikte uzun istişareler ve çabalar sonucunda, Galatasaray'ın geleceğini bağımsız kılmak ve Galatasaray'ı sürdürülebilir bir dünya kulübü yapmak adına geliştirdiğimiz bu proje, Galatasaray'ın bu yoldaki son ve en büyük şansıdır.
Florya'daki ek 40 dönümlük arazinin satın alınması için büyük engeller aşıldı ve yoğun ikna çabaları sarf edildi. Görev süremde, sırasıyla Emlak Konut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ve onayları ile bu arazinin Galatasaray tarafından satın alınması onaylandı."
RİVA'DAN NAKİT AKIŞI YOK
"Riva arazisinin satışından bugüne kadar, ilk imza aşamasında aldığımız proje avansı ve bu nakit ile yapılan sermaye artırımı dışında başka bir nakit girişi olmadı.
Daha önce de Galatasaray Spor Kulübü üyelerine anlattığımız üzere, Riva proje gelirleri, aldığımız proje avansı geri ödeme süresini zamanında karşılamadığı için Emlak Konut, Galatasaray Spor Kulübü adına kredi alarak, bu kredinin faizini de Galatasaray'ın bu projeden alması gereken nakitten düşmek zorunda kaldı. Riva projesine onay verirken camianın beklentisi, bu projeden gelecek olan gelirlerin, aynı Florya projesinde olduğu gibi, Galatasaray'ın geleceğini kurtarmasıydı. Ancak şu ana kadar sağlanan nakit, Galatasaray'ın sadece dönem zararlarının bir kısmını karşılamaya yetti."
YENİ YATIRIMLAR GEREKİYOR
"Florya arazisinden yaratılacak kaynağın en doğru şekilde hesaplanması ve bu kaynağın sadece Galatasaray'ın geleceği için ilave gelir garantisi olan ve genel kurul tarafından uygun görülecek yatırımlar için kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde, dünya futbolunun gelmiş olduğu mevcut büyüklük içerisinde Galatasaray'ın geleceği sürdürülebilir olmaktan çıkar."
SERMAYE ARTIRIMI ŞART
"Bu sermaye girişinin gerçekleşmesi, sermaye artışlarının yapılması ve bu nakitler ile amacı net olarak belirlenmiş Galatasaray fonlarının kurulmasının ardından, Galatasaray'ın bundan sonra herhangi bir şekilde borçlanma ihtiyacı olmayacaktır. Bu sebeple süreç sonunda, Galatasaray Spor Kulübü tüzüğünde acil bir değişiklik yaparak, bundan sonraki yönetim kurullarının borçlanmasını engellemek zorunlu hale gelmelidir."
ÖZBEK YÖNETİMİ MADDELERİ DEĞİŞTİRMELİ
"Cumartesi günü yapılacak olan genel kurul, Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin Galatasaray'ın geleceği adına çok iyi düşünerek en doğru kararı vermek zorunda olduğu bir toplantıdır.
Henüz geçtiğimiz Mayıs ayında çok ciddi bir teveccüh alarak tekrar seçilmiş olan Sayın Başkan ve yönetim kurulu, mevcut genel kurul maddelerinde gerekli değişiklikleri yaparak tüm Galatasaraylıları gelecekle ilgili rahatlatabilir ve bu yetkiyi de kolayca alabilir. Doğrusu da bu olur."