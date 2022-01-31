Burak Elmas'tan Florya'da özel görüşme!

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Florya'ya kamp kurdu.



Bu sabahki çalışmayı izleyen Burak Elmas, antrenman öncesinde hem Teknik Direktör Domenec Torrent hem de futbolcularla bir toplantı yaptı.



Başkan Elmas, takıma yaptığı konuşmada Galatasaray'ın bu tablodan toparlanarak kalkacağına inandığını belirtip güvenini dile getirdi.



Transfer çalışmalarını da Florya'da yürüten Burak Elmas, gerekli takviyelerin yapılacağını da teknik heyete iletti.



