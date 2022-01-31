Burak Elmas'tan Florya'da özel görüşme!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanı ziyaret etti ve hem teknik ekip hem de futbolcularla görüştü. Başkan Elmas, transfere dair müjdeler de verdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas'tan Florya'da özel görüşme!
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31 Ocak 2022 08:12
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Florya'ya kamp kurdu.

Bu sabahki çalışmayı izleyen Burak Elmas, antrenman öncesinde hem Teknik Direktör Domenec Torrent hem de futbolcularla bir toplantı yaptı.

Başkan Elmas, takıma yaptığı konuşmada Galatasaray'ın bu tablodan toparlanarak kalkacağına inandığını belirtip güvenini dile getirdi.

Transfer çalışmalarını da Florya'da yürüten Burak Elmas, gerekli takviyelerin yapılacağını da teknik heyete iletti. 

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