Burak Elmas'tan FLAŞ sözler: 'TFF istifa etmeli'

"Bağırarak, çağırarak kimseye mutluluk dağıtmayacağım. Kulübün haklarını savunacağım, masada olmaya devam edeceğim. Bizim de düzeltmemiz gereken hatalar var."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün saat 12.00'da basın mensuplarının karşısına geçti.Sarı-kırmızılıların başkanı son dönemdeki disiplin kurulu cezaları ve hakem atamaları hakkında konuştu. İşte Burak Elmas'ın sözleri..."Göreve geldiğimiz günden itibaren, basının önünde fazla olmamaya, maçtan sonra demeç vermemeye özen gösterdik. Galatasaray'ın gerçek yıldızlarının teknik direktör ve futbolcular olduğunu bilerek hareket ettik. Sizlerin önüne çıkmak benim hıoşuma gitmiyor. Teknik direktör ve futbolcuların çıkmasını isterim ancak son zamanlarda yaşananlar bugün sizin karşınıza çıkmayı zaruri hale getirdi. Bağırmak, çağırmak, masaya yumruğunu vurmak çokça telaffuz edilen şeyler. Ancak bunların etkisi çok kısa. Yöneticiyi tatmin eden, camiayı kısa süre tatmin eden, rahatlatan açıklamalar bunlar...""Her şeyden önce Galatasaraylıyım. Yaptığım her şeyin hesabını kendime ve Galatasaraylılara veriyorum. Galatasaray adına yanlış yapamayız. Oturduğumuz koltuğun zorlukları var. Ali Sami Yen ve arkadaşları gibi akılcı bir yöntem izlemeye çalışıyoruz. Bizi üzerimizde baskı kurulmaya çalışılıyor. Hata lüksümüz yok, bu baskılara boyun eğmeyeceğiz""Türk futbolu dibi görmüş durumda. TFF ile ilgili tüm açıklamaları yaptım. Tüm açıklamalarımın arkasındayım. TFF'ye gittiğimizde sadece kendimiz için değil, tüm kulüpler adına konuşuyoruz.""Kendimize değil, Türk futboluna adalet istiyoruz. Bu TFF'nin görevidir ve bunu yerine getirmelerini bekliyoruz. Galatasaray'a verilen cezaların yanı sıra, farklı kişi ve ve kurumlara verilen cezalar da önemlidir. Biz adalet istiyoruz. Hakemlere verilen cezaların da eşit olmasını istiyoruz. Galatasaray maçında rakibin şikayet ettği bir hakem uzun süre dinlendirilirken, Galatasaray'ın şikayet ettiği hakem, gelecek hafta göreve devam etmektedir. Bu sadece bir raporla olamaz, bunu biliyoruz. Oradaki dengeleri biliyoruz. Kulüpler Birliği toplantılarında hiçbir kulüp hakemden memnun değil. Ancak TFF mevcut durumu sürdürmekte ısrarcı.""TFF'de bir değişime gidilmesi gerekiyor. Kulüpler de bunda mutabık. Bizi yönetenler bize rağmen bizi yönetiyor. Hakem atamalarını yapan kişiler, disiplin sevklerini yapan kişilerin isimlerini ben vermesem bile biliyorsunuz. İsimler değişiyor ama sistem değişmiyor. Kulüplere rağmen bu kararları alabiliyorlar. Kişiler, kulüplerden daha kuvvetli! Bu sistemi, diğer kulüplerle birlikte değiştirmek istiyoruz, bu fikrimizde devam edeceğiz. (Soru üzerine) TFF'yi istifaya davet etmiyorum, bu bir mecburiyet. Kulüplerin iradesine rağmen bu görevi sürdürüyorlar.""Galatasaray'ın adaletli bir ortamda nasıl performans gösterdiğini bu sezon Avrupa'da gördük. Bu iş böyle giderse, diğer büyük önemli kulüpler de aynı önlemleri almayı düşünecektir. Çıkmaz sokağın sonuna gelindi.""İrfan Can Kahveci'nin cezası, sadece buraya çıkmama neden olmadı. Aynı heyetlerin bütün sezonda verdiği kararları takip etme şansımız var. Bugünkü alışkanlık, Galatasaray, teknik heyet ve oyunculara üst sınırdan ceza verilmesi. Kişisel ilişkilerin daha iyi olduğu, orada daha fazla zaman geçiren kulüplere verilen cezaların alt sınır ve daha da altında olması gerçeği var. 'Neden onlara alt sınırdan ceza verdiniz?' demiyoruz. Ancak suçun cezası, kişi ve kuruma göre değişmez! Kimseye jest yapılmasın! jest yapılacaksa, bütün kulüplere yapılsın. Sert kararlar alınacaksa, bütün kulüplere karşı alınsın.""Radikal hamlelerimizi uygulamadan ya da uyguladığımızda öğrenirsiniz.""Seçilirken kısa vadeli şampiyonluk sözü vermedim. İleriye dönük istikrarlı başarı hedefleyen bir kulüp sözü verdim. Galatasaray'da geleceğe tanışabilecek bir başarı modeli sözü verdim. 5 senelik plan üzerinde hareket eden Türkiye'de tek kulü Galatasaray. Bu planın önündeki tek engel, futbolu yönetenlerdir. Bu engelin, bizi engellemesi için bütün girişimleri yapacağız. Diğer kulüplerle ortak fikirde birleşiyoruz. Birçok yerde sonuç almaya başladık. 5 senelik plandan vazgeçmeyeceğiz, bu engeller öyle veya böyle kalkacak""Bundan sonra gelecek TFF Başkanı'nın popüler olmamasını istiyorum. Gelen yeni başkan, kuralları eksiksiz ve eşit uygularsa, Türk futbolu ayağa kalkacaktır. atanan hakemlerin, takım ayırt etmeden verilmesini istiyoruz. Tüm camialara eşit yönetim tarzı istiyoruz. Futbol sektörü çok azaldı, popülaritesi düşüyor. Bunun en büyük sebebi kötü yönetilmesi. İyi yönetimle marka değerini yükseltmeliyiz. Galatasaray, Avrupa'da mücadele eden tek camia. Kadınlar için rakibimizle birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Türk sporuna bu kadar katkı yapmaya çalışırken, önümüzde engeller var. Bu engellerin artık ortadan kalkması lazım.""Hakemlere atamalar ile mesaj veriliyor. TFF'de yaptığımız toplantıda da bunu söyledim. Fenerbahçe maçında hakem performansından memnun olmadığımı söyledim. VAR hakemine birinci hafta, diğer hakeme de ikinci hafta maç verildi. Salı günü Şampiyonlar Ligi yönetecek hakeme, pazar günü maç verildi. Bunma da çok rastlamazsınız. Enteresan kararlar. Onların verdikleri cevapları da kendilerine sorarsınız.""Fatih Terim'e ne kadar ceza verilmiş, aynı hareketten başka teknik adamlara ne kadar ceza verilmiş? Karşılaştırın, bakın. Birçok kararda eşitsizlik var. Senelerdir bunu istiyoruz ama bunun olmayacağını görüyoruz.""Futbolcularıma bu kararlar etki yapıyor. Mücadelelerinin karşılığını alıp alamayacaklarının endişesiyle sahaya çıkıyorlar. Aynı maç içerisinde onlara verilen kararlarla, rakiplere verilecek kararın eşit olmayacağını biliyorlar. Futbolcularımız iyi maç yönetildiğini düşünmüyodur. 'Emekleriniz gasp ediliyor mu?' diye hiç sormadım. Bizim görevimiz, Galatasaray'ın haklarını korumak.""Türk Milli Takımı, bizim takımımız. Milli Takım'a oyuncu vermekten şeref duyarız. Mümkün olsa da tamamını biz versek. Bunu geçmişte yaptık. Kişileri cezalandırmak için Milli Takım'a oyuncu göndermemek gibi bir şey asla olamaz.""Bu son konuşmamız. Bir daha konuşmayacağız. Bizim çok önemli maçlarımız var, bunlara konsantre olacağız.""TFF içinde iki grubun seçim çalışması var. Kişiler üzerinden böyle bir kavga yürütmeyi doğru bulmuyorum. Galatasaray Yönetimi, bugün itibariyle TFF'de yapılan görüşmelere ve kişilere samimiyeti yoktur. Onların söyledikleri şeylere güvenip, harekete etmeyeceğiz."