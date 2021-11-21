Burak Elmas'tan Fenerbahçe maçı uyarısı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın derbi mesaisi erken başlayacak.Başkan Elmas, bugün saat 12.00'da taraftar derneklerinin başkanlarıyla bir araya gelecek. Elmas'ın sarı-kırmızılılardan takımlarına 90 dakika destek vermelerini, rakiplerine karşı ise centilmence yaklaşılmasını isteyeceği öğrenildi.Pandemi döneminde futbolcularına kamp uygulamasını kaldıran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisi Florya'yı mesken edindi. Trabzonspor ile aralarındaki puan farklı, puan cetvelinde üzerinde bulunan takımları yakalama telaşı ve Fenerbahçe'nin de kendisi gibi kazanma zorunluluğu bulunmasından dolayı derbinin zor geçeceğini bilen Terim, yardımcılarıyla birlikte kendini kampa aldı.Derbi için yoğun bir şekilde ders çalışan sarı-kırmızılı teknik adamın, en küçük ayrıntıyı bile göz ardı etmeden takımını hazırladığı öğrenildi. Her milli ara sonrasında sıkıntıları bulunan ve kötü bir rüya görmek istemeyen Fatih Terim, öğrencilerine gerekli bilgilerini aktardığı ifade edildi. Karşılaşmanın son hazırlıklarını dün yapılan antrenmanla tamamlayan Galatasaray'da futbolcular yine kampa alınmadı. Sarı-kırmızılı oyuncular, bu sabah kahvaltıda bir araya gelerek Fenerbahçe derbisi için konsantre olacak.