Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son günlerde Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu'ndaki isimlere ilişkin iddialara karşı açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması
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04 Ocak 2022 23:51
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kişisel twitter hesabından açıklamada bulundu.

Elmas açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır."

"HAKSIZ VE SUNİ GÜNDEMLERE PAYE VERİLMESİN"

"Yönetim Kurulumuz ortak hedeflerimiz doğrultusunda tek vücuttur. Hocamız ile bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisi, takımımızın geleceğine dair vizyonumuzu paylaştığını ve hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir. Camiamızdan, yaratılmaya çalışılan haksız ve suni gündemlere paye vermemelerini rica ederim."




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